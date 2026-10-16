Tanques del Ejército Argentino hicieron una prueba de tiro en Brasil.

Los tanques VC TAM y TAM 2C del Ejército Argentino llevaron a cabo pruebas de tiro en Brasil, en las que utilizaron munición calibre 105 mm TP (HESH) y, según Fabricaciones Militares a través de sus canales oficiales, los ensayos salieron de manera exitosa esta semana.

Esta actividad fue importante para la fuerza porque se trató de un nuevo paso en el adiestramiento de efectivos militares y evaluación de los productos en el exterior, con el fin de potenciar la defensa argentina .

Tanques del Ejército Argentino hicieron una prueba de tiro en Brasil

En estas pruebas se evaluó el desempeño de la munición en el TAM y TAM A2 y avanzar en su validación para su empleo en el futuro.

Según Fabricaciones Militares, la empresa especializada en el suministro de pólvora y explosivos a las Fuerzas Armadas “ fue sometida exitosamente a ensayos en la Guarnición Ejército Magdalena, con el acompañamiento de distintas unidades del Ejército Argentino”.

La llegada de esta munición a Brasil representa un nuevo hito para el Ejército argentino. Según Fabricaciones Militares, este paso es un avance en las capacidades tecnológicas, el adiestramiento de los profesionales y el desarrollo de soluciones estratégicas.

Características de la munición 105 mm TP (HESH)

Según el Ministerio de Defensa, se trata de una munición destinada a los tanques de combate TAM y TAM 2C.

Velocidad desarrollada en boca: 731 m/s

Masa del proyectil: 11,2 kg.

Alcance de verificación: 2.000 m .

La sigla TP corresponde a Target Practice , es decir, práctica de tiro .

Por su parte, HESH significa High Explosive Squash Head, un proyectil de cabeza aplastable que se deforma al impactar contra el blanco .

Características de la munición 105 mm TP (HESH). Ministerio de Defensa

Todo se dio en el marco de Arandú 2026, ejercicio combinado que comenzó a desarrollarse el 10 de octubre en el estadio de Rio Grande do Sul, Brasil.

En el mismo, se trasladaron los tanques, vehículos blindados como el 8x8 Stryker y otros medios de fuerza para participar del adiestramiento bilateral.