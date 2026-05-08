La histórica planta termosolar Ivanpah, ubicada en el desierto de Mojave, en California, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de confirmarse el cierre de gran parte de sus operaciones tras más de una década de funcionamiento. El complejo había sido inaugurado en 2014 como uno de los proyectos de energía solar térmica más ambiciosos y grandes del planeta. El megaproyecto utilizaba una tecnología conocida como energía solar de concentración (CSP), basada en miles de espejos móviles llamados heliostatos que reflejan la luz del Sol hacia enormes torres centrales. Allí, el calor generado producía vapor para mover turbinas y generar electricidad. En su momento, Ivanpah fue presentada como una revolución energética capaz de abastecer a más de 100.000 hogares y reducir significativamente las emisiones contaminantes. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer problemas técnicos, altos costos operativos y cuestionamientos ambientales que terminaron acelerando su caída. Uno de los principales factores detrás del cierre fue la pérdida de competitividad frente a los paneles solares fotovoltaicos tradicionales, que actualmente producen energía a un costo mucho menor y con sistemas más simples de mantenimiento. Además, empresas eléctricas como Pacific Gas & Electric avanzaron en acuerdos para finalizar contratos de compra de energía con la planta antes de lo previsto, algo que impactó de lleno en la viabilidad económica del proyecto. Especialistas del sector energético también remarcaron que este tipo de centrales solares térmicas presentan una enorme complejidad operativa. Los miles de espejos deben mantenerse alineados con precisión constante y cualquier desajuste afecta el rendimiento general de la planta. Más allá de las dificultades económicas, Ivanpah quedó bajo la lupa por su impacto sobre la fauna de la zona. Diversos informes denunciaron que aves que atravesaban el área terminaban gravemente heridas o directamente incineradas al entrar en contacto con los potentes haces de calor generados por los espejos. La situación provocó fuertes críticas de ambientalistas y organizaciones protectoras de animales. Incluso se reportaron daños sobre hábitats naturales del desierto de Mojave, incluyendo zonas donde vive la tortuga del desierto, una especie protegida. Según distintos reportes internacionales, miles de aves morían cada año en las inmediaciones de la planta debido a las temperaturas extremas concentradas alrededor de las torres solares. Aunque originalmente el cierre parcial de la planta estaba previsto para 2026, algunos organismos regulatorios de California revisaron recientemente los acuerdos de clausura, por lo que todavía existen discusiones sobre el futuro definitivo del complejo. De todos modos, gran parte de la industria energética considera que Ivanpah representa el final de una etapa dentro de la energía solar de concentración y el avance definitivo de tecnologías fotovoltaicas más modernas, económicas y eficientes.