El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por inestabilidad para el fin de semana.

Un sistema de inestabilidad climática se desplazará sobre el centro del territorio nacional durante el fin de semana, generando lluvias persistentes, tormentas aisladas y fuertes vientos.

El fenómeno afectará de forma directa a la región central, con precipitaciones continuas que se extenderán desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, acompañadas por un paulatino descenso de las marcas térmicas en las provincias afectadas.

Clima en Córdoba para el viernes, sábado y domingo

En la provincia de Córdoba, las condiciones meteorológicas mostrarán una marcada inestabilidad a lo largo del fin de semana.

El viernes 23 la jornada presentará precipitaciones e inestabilidad casi continua desde las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 15°C, una máxima que ascenderá hasta los 25°C y lluvias moderadas con ráfagas cambiantes del sector sur.

El sábado 24 continuará el tiempo inestable con probabilidades de lluvia de hasta un 80%, registrando el termómetro una mínima de 11°C y una máxima cercana a los 20°C.

El fenómeno afectará de forma directa a la región central, con precipitaciones continuas que se extenderán desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre. SMN

Finalmente, el domingo 25 prevalecerá el cielo nublado y aire fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C de mínima y los 16 °C de máxima, comenzando una paulatina mejora en las condiciones hacia la tarde.

Clima en Santa Fe para el viernes, sábado y domingo

El territorio santafesino se verá impactado por precipitaciones de variada intensidad y un importante incremento en la velocidad de las ráfagas de viento.

Durante el viernes 23 se registrarán lluvias constantes en la mañana y la tarde, con marcas térmicas de entre 15°C y 23°C y vientos moderados del sector sur de hasta 22 km/h.

El sábado 24 el mapa meteorológico prevé lluvias persistentes a lo largo de todo el día y un aumento notable del viento, registrándose ráfagas de entre 42 y 50 km/h, con una mínima de 14°C y una máxima de 21°C.

La inestabilidad continuará el domingo 25 con lloviznas intermitentes y un marcado descenso térmico, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima que no superará los 19°C.

Cómo va a estar CABA durante estos días

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pronóstico extendido indica un escenario de tiempo fresco e inestable con precipitaciones intermitentes a lo largo del fin de semana.

Para el viernes 23 se aguardan lloviznas y lluvias de variada intensidad entre la mañana y la tarde, mejorando temporalmente hacia la noche, con temperaturas entre los 15 °C de mínima y los 20 °C de máxima.

El sábado 24 persistirá el mal tiempo con precipitaciones constantes durante toda la jornada, acompañadas por ráfagas de viento del sector sudeste de entre 42 y 50 km/h, con valores de 14°C de mínima y 19°C de máxima.