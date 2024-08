San Cayetano 2024: ¿Por qué se celebra el 7 de agosto, qué se le pide y cuál es la oración?

Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo. Miles de fieles acuden al santuario emplazado en el barrio porteño de Liniers para agradecer y pedir.

Este año el lema es "San Cayetano, amigo del pueblo, danos un corazón más solidario" . El templo estará abierto desde las 00.00 del miércoles y habrá misas a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. La de las 11 estará presidida por monseñor Jorge Hacía Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

Además, en la página de Facebook Santuario San Cayetano Liniers transmitirán la misa de las 11. La Iglesia Católica designó esta fecha en Argentina y en el mundo para recordarlo a él y a sus milagros.

¿Quién fue San Cayetano y por qué se lo celebra?



San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480, estudió derecho en Padua, Italia, y después se dedicó al orden sacerdotal. De ahí en más se lo conoció por su oración, caridad y entrega al prójimo.

Su padre fue Gaspar, Conde de Thiene y su madre María Porto. Tuvo dos hermanos: uno mayor, Juan Bautista y Alejandro, el menor. A los dos años quedan huérfanos de padre.

Él decía que "Dios lo había llamado a realizar una gran obra" , así que se trasladó a Roma en 1506 y acompañó al Papa Julio II, quien lo nombró Conde de Thiene, un destacado puesto en la Cancillería de los Estados Pontífices.

Uno de sus secretarios escribió: "A pesar del puesto; Cayetano no se da ninguna importancia. Viste con sencillez, atiende a todo el mundo, aunque sea fuera del horario de oficina. Siempre activo donde lo necesitan. Trata a todos igual, ya sean ricos o pobres. Si mantiene esta actitud tan servicial llegará a ser un hombre muy importante..."

A sus 36 años, el 30 de septiembre de 1516, Cayetano fue ordenado sacerdote. Así comienza su acción apostólica en Venecia. Al santo le preocupaba el excesivo lujo de los palacios y la miseria de los suburbios.

Se propone " no dejar de luchar hasta que vea a los cristianos correr hambrientos para nutrirse del Pan Sagrad o." Organizó el primer Hospital de Enfermedades Infecciosas y ordenó la venta de su biblioteca cuando no quedó dinero pagar el sueldo a los mejores médicos de la ciudad ni alimentar a los enfermos.

" Jamás dejaré de entregar lo mío a los necesitados hasta que me vea en tal pobreza que no me quede ni siquiera un metro de tierra para mi tumba, ni tenga un centavo para mi entierro ", expresaba.

Todos los 7 de agosto, los católicos recuerdan los milagros que realizó durante su vida, principalmente, los relacionados al ámbito laboral. Además, solía focalizarse en las personas más humildes y desprotegidas.

La misma coincide con el día de su fallecimiento, aquel 7 de agosto de 1547 en Nápoles, Italia.

En el país se lo conoce como el santo de los gestores administrativos, que ayuda a proveer y proteger el trabajo. Por tal motivo, es también llamado "Padre de la Providencia" o "Patrono del pan".

¿Qué se le pide a San Cayetano?

En Argentina se cree que puede ayudar a las personas desempleadas o en búsqueda de trabajo a conseguir un nuevo empleo. Por lo que las oraciones están asociadas a dicho pedido.

Oración a San Cayetano

"¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento".