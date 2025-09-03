Lotería
Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este miércoles y verificá si tu jugada fue premiada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4424 (Caballo).
|1°
|4424
|11°
|0006
|2°
|9646
|12°
|3512
|3°
|0463
|13°
|0142
|4°
|8166
|14°
|8266
|5°
|5250
|15°
|4340
|6°
|2431
|16°
|3652
|7°
|3655
|17°
|1095
|8°
|4920
|18°
|8073
|9°
|5600
|19°
|3502
|10°
|9413
|20°
|8591
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
