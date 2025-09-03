Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Tucumán de este miércoles y verificá si tu jugada fue premiada.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4424 (Caballo).

 1°4424 11°0006 
 9646  12°3512
 3°0463  13°0142 
 8166  14°8266 
 5250  15°4340 
 6°2431  16°3652
 3655  17°1095 
 4920  18°8073 
 5600  19°3502 
 10°9413 20°8591 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá