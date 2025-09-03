Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 3 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 4424 (Caballo).

1° 4424 11° 0006 2° 9646 12° 3512 3° 0463 13° 0142 4° 8166 14° 8266 5° 5250 15° 4340 6° 2431 16° 3652 7° 3655 17° 1095 8° 4920 18° 8073 9° 5600 19° 3502 10° 9413 20° 8591

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.