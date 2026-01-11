Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8469 (Vicios).

1° 8469 11° 7037 2° 5929 12° 9833 3° 7457 13° 3136 4° 4308 14° 2230 5° 8407 15° 9342 6° 2283 16° 1185 7° 4667 17° 3089 8° 8863 18° 3955 9° 3496 19° 7043 10° 6639 20° 3519

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.