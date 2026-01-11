En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 10 de enero de 2026. A la cabeza salió el 8469 (Vicios).

 1°8469 11°7037 
 5929  12°9833
 3°7457  13°3136 
 4308  14°2230 
 8407  15°9342 
 6°2283  16°1185
 4667  17°3089 
 8863  18°3955 
 3496  19°7043 
 10°6639 20°3519 

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Ni harina ni azúcar: cómo elaborar unos panqueques nutritivos para la merienda o el mate

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre