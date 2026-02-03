En esta noticia

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0987 - Piojos

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

 1°0987 11°8441
 9908  12°5081
 3°0289 13°6990 
 8753  14°4178 
 3171  15°9952 
 6°2852  16°4082
 2974  17°6339 
 8692  18°0637 
 2035  19°8920 
 10°1073 20°7341 

Te puede interesar

Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Murieron los enchufes: el innovador invento que no requiere mano de obra para ser instalado y es más eficiente