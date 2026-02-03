En esta noticia
En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0987 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero
|1°
|0987
|11°
|8441
|2°
|9908
|12°
|5081
|3°
|0289
|13°
|6990
|4°
|8753
|14°
|4178
|5°
|3171
|15°
|9952
|6°
|2852
|16°
|4082
|7°
|2974
|17°
|6339
|8°
|8692
|18°
|0637
|9°
|2035
|19°
|8920
|10°
|1073
|20°
|7341
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.