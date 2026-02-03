En esta noticia ¿Qué significa soñar con piojos?

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0987 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

1° 0987 11° 8441 2° 9908 12° 5081 3° 0289 13° 6990 4° 8753 14° 4178 5° 3171 15° 9952 6° 2852 16° 4082 7° 2974 17° 6339 8° 8692 18° 0637 9° 2035 19° 8920 10° 1073 20° 7341

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.