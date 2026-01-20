En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7094 - Cementerio
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero
|1°
|7094
|11°
|7373
|2°
|7071
|12°
|4385
|3°
|7220
|13°
|2752
|4°
|2184
|14°
|9881
|5°
|0253
|15°
|1703
|6°
|7144
|16°
|7872
|7°
|1273
|17°
|7062
|8°
|3209
|18°
|8646
|9°
|4367
|19°
|3668
|10°
|7668
|20°
|0949
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, representando la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la mortalidad y el ciclo de la vida.
Además, puede ser una manifestación de sentimientos de pérdida o duelo, sugiriendo que el soñador está procesando emociones relacionadas con la muerte o el cambio. En algunos casos, también puede indicar un deseo de paz y tranquilidad en medio de situaciones caóticas.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.