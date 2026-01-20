En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7094 - Cementerio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

1° 7094 11° 7373 2° 7071 12° 4385 3° 7220 13° 2752 4° 2184 14° 9881 5° 0253 15° 1703 6° 7144 16° 7872 7° 1273 17° 7062 8° 3209 18° 8646 9° 4367 19° 3668 10° 7668 20° 0949

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, representando la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la mortalidad y el ciclo de la vida.

Además, puede ser una manifestación de sentimientos de pérdida o duelo, sugiriendo que el soñador está procesando emociones relacionadas con la muerte o el cambio. En algunos casos, también puede indicar un deseo de paz y tranquilidad en medio de situaciones caóticas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.