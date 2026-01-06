En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5020 - La Fiesta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero
|1°
|5020
|11°
|6030
|2°
|0056
|12°
|2584
|3°
|4199
|13°
|1467
|4°
|8176
|14°
|7570
|5°
|6959
|15°
|5008
|6°
|0404
|16°
|4878
|7°
|9900
|17°
|8423
|8°
|6859
|18°
|2557
|9°
|2867
|19°
|2632
|10°
|4732
|20°
|1791
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos.
Además, puede indicar la necesidad de liberarse del estrés y las preocupaciones diarias. La Fiesta en los sueños sugiere un anhelo de diversión y conexión social.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.