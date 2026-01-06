En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5020 - La Fiesta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

1° 5020 11° 6030 2° 0056 12° 2584 3° 4199 13° 1467 4° 8176 14° 7570 5° 6959 15° 5008 6° 0404 16° 4878 7° 9900 17° 8423 8° 6859 18° 2557 9° 2867 19° 2632 10° 4732 20° 1791

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos.

Además, puede indicar la necesidad de liberarse del estrés y las preocupaciones diarias. La Fiesta en los sueños sugiere un anhelo de diversión y conexión social.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.