En este lunes, 5 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5020 - La Fiesta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 5 de enero

 1°5020 11°6030
 0056  12°2584
 3°4199 13°1467 
 8176  14°7570 
 6959  15°5008 
 6°0404  16°4878
 9900  17°8423 
 6859  18°2557 
 2867  19°2632 
 10°4732 20°1791 

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos.

Además, puede indicar la necesidad de liberarse del estrés y las preocupaciones diarias. La Fiesta en los sueños sugiere un anhelo de diversión y conexión social.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.