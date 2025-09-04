Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre
Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la vespertina este jueves.
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7061 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre
|1°
|7061
|11°
|3926
|2°
|5529
|12°
|7323
|3°
|5990
|13°
|8057
|4°
|8617
|14°
|9399
|5°
|4238
|15°
|5289
|6°
|0592
|16°
|9668
|7°
|9196
|17°
|3167
|8°
|9059
|18°
|4837
|9°
|0535
|19°
|5491
|10°
|3257
|20°
|1592
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.
