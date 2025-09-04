Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la vespertina este jueves.

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7061 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

 1°7061 11°3926
 5529  12°7323
 3°5990 13°8057 
 8617  14°9399 
 4238  15°5289 
 6°0592  16°9668
 9196  17°3167 
 9059  18°4837 
 0535  19°5491 
 10°3257 20°1592 

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

