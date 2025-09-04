Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 7061 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

1° 7061 11° 3926 2° 5529 12° 7323 3° 5990 13° 8057 4° 8617 14° 9399 5° 4238 15° 5289 6° 0592 16° 9668 7° 9196 17° 3167 8° 9059 18° 4837 9° 0535 19° 5491 10° 3257 20° 1592

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.