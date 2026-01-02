En este viernes, 2 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5361 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero

1° 5361 11° 8283 2° 4849 12° 1005 3° 9253 13° 5970 4° 0579 14° 1931 5° 0977 15° 4690 6° 9926 16° 4037 7° 8396 17° 7108 8° 7374 18° 6146 9° 9776 19° 0402 10° 5556 20° 5679

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.