En este viernes, 2 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5361 - Escopeta
|1°
|5361
|11°
|8283
|2°
|4849
|12°
|1005
|3°
|9253
|13°
|5970
|4°
|0579
|14°
|1931
|5°
|0977
|15°
|4690
|6°
|9926
|16°
|4037
|7°
|8396
|17°
|7108
|8°
|7374
|18°
|6146
|9°
|9776
|19°
|0402
|10°
|5556
|20°
|5679
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.