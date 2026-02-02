En esta noticia

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7845 - El Vino

Te puede interesar

Lanzan el portaaviones más potente del mundo: tiene la altura de un rascacielos y puede llevar 90 cazas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

 1°7845 11°8757
 6427  12°1193
 3°8248 13°3758 
 9084  14°5591 
 9080  15°7601 
 6°0246  16°6209
 2719  17°1290 
 2681  18°1428 
 2882  19°8588 
 10°6259 20°0944 

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de reflexión y busca nuevas ideas o formas de expresión personal.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres