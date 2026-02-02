En este lunes, 2 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7845 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

1° 7845 11° 8757 2° 6427 12° 1193 3° 8248 13° 3758 4° 9084 14° 5591 5° 9080 15° 7601 6° 0246 16° 6209 7° 2719 17° 1290 8° 2681 18° 1428 9° 2882 19° 8588 10° 6259 20° 0944

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.

Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de reflexión y busca nuevas ideas o formas de expresión personal.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.