En este lunes, 2 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7845 - El Vino
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero
|1°
|7845
|11°
|8757
|2°
|6427
|12°
|1193
|3°
|8248
|13°
|3758
|4°
|9084
|14°
|5591
|5°
|9080
|15°
|7601
|6°
|0246
|16°
|6209
|7°
|2719
|17°
|1290
|8°
|2681
|18°
|1428
|9°
|2882
|19°
|8588
|10°
|6259
|20°
|0944
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida.
Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de reflexión y busca nuevas ideas o formas de expresión personal.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.