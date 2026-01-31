En esta noticia
En este sábado, 31 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6896 - Marido
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 31 de enero
|1°
|6896
|11°
|8280
|2°
|8686
|12°
|3593
|3°
|4232
|13°
|4400
|4°
|2976
|14°
|0458
|5°
|1530
|15°
|9202
|6°
|2507
|16°
|9490
|7°
|8097
|17°
|5980
|8°
|7780
|18°
|4459
|9°
|1742
|19°
|2434
|10°
|1918
|20°
|7985
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.
Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.