En este sábado, 31 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6896 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 31 de enero

 1°6896 11°8280
 8686  12°3593
 3°4232 13°4400 
 2976  14°0458 
 1530  15°9202 
 6°2507  16°9490
 8097  17°5980 
 7780  18°4459 
 1742  19°2434 
 10°1918 20°7985 

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.

Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

