En este sábado, 31 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6896 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 31 de enero

1° 6896 11° 8280 2° 8686 12° 3593 3° 4232 13° 4400 4° 2976 14° 0458 5° 1530 15° 9202 6° 2507 16° 9490 7° 8097 17° 5980 8° 7780 18° 4459 9° 1742 19° 2434 10° 1918 20° 7985

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor en las relaciones personales.

Además, puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la necesidad de apoyo y protección. También puede indicar preocupaciones sobre la relación actual o el deseo de encontrar una pareja ideal.

