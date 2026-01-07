En esta noticia

En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3680 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

 1°3680 11°9664
 9124  12°1158
 3°3672 13°4456 
 7881  14°2239 
 3486  15°6650 
 6°2887  16°0162
 6131  17°8508 
 7734  18°6047 
 0596  19°4286 
 10°6900 20°9088 

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina y disfrutar de momentos de ocio.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y la importancia de las relaciones sociales. Soñar con este personaje sugiere la necesidad de compartir experiencias y crear recuerdos significativos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.