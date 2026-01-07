En este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3680 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 7 de enero

1° 3680 11° 9664 2° 9124 12° 1158 3° 3672 13° 4456 4° 7881 14° 2239 5° 3486 15° 6650 6° 2887 16° 0162 7° 6131 17° 8508 8° 7734 18° 6047 9° 0596 19° 4286 10° 6900 20° 9088

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina y disfrutar de momentos de ocio.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y la importancia de las relaciones sociales. Soñar con este personaje sugiere la necesidad de compartir experiencias y crear recuerdos significativos.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.