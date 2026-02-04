En este miércoles, 4 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5282 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 4 de febrero

1° 5282 11° 4102 2° 8362 12° 2675 3° 3777 13° 6464 4° 6853 14° 7561 5° 8253 15° 1455 6° 0614 16° 9921 7° 6308 17° 2631 8° 6709 18° 4768 9° 5237 19° 2117 10° 4514 20° 1798

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.

Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.