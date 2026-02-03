En esta noticia

En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0612 - Soldado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero

 1°0612 11°2072
 0436  12°2311
 3°5364 13°6565 
 1341  14°9590 
 8206  15°7936 
 6°2664  16°3992
 6361  17°7886 
 3515  18°4600 
 0700  19°8389 
 10°1756 20°9330 

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna y la búsqueda de un propósito claro.

Además, puede representar la protección y la defensa de valores personales. El soldado en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de enfrentar desafíos con valentía y determinación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

