En esta noticia
En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0612 - Soldado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero
|1°
|0612
|11°
|2072
|2°
|0436
|12°
|2311
|3°
|5364
|13°
|6565
|4°
|1341
|14°
|9590
|5°
|8206
|15°
|7936
|6°
|2664
|16°
|3992
|7°
|6361
|17°
|7886
|8°
|3515
|18°
|4600
|9°
|0700
|19°
|8389
|10°
|1756
|20°
|9330
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna y la búsqueda de un propósito claro.
Además, puede representar la protección y la defensa de valores personales. El soldado en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de enfrentar desafíos con valentía y determinación.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.