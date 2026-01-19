En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9498 - Lavandera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero
|1°
|9498
|11°
|7026
|2°
|0526
|12°
|3104
|3°
|3648
|13°
|4274
|4°
|3422
|14°
|2315
|5°
|2786
|15°
|5648
|6°
|9286
|16°
|8827
|7°
|9519
|17°
|0861
|8°
|9953
|18°
|6324
|9°
|6379
|19°
|0202
|10°
|2845
|20°
|5529
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.
Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos para mejorar la situación personal o profesional.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.