En esta noticia

En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9498 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

 1°9498 11°7026
 0526  12°3104
 3°3648 13°4274 
 3422  14°2315 
 2786  15°5648 
 6°9286  16°8827
 9519  17°0861 
 9953  18°6324 
 6379  19°0202 
 10°2845 20°5529 

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos para mejorar la situación personal o profesional.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

