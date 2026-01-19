En este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9498 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

1° 9498 11° 7026 2° 0526 12° 3104 3° 3648 13° 4274 4° 3422 14° 2315 5° 2786 15° 5648 6° 9286 16° 8827 7° 9519 17° 0861 8° 9953 18° 6324 9° 6379 19° 0202 10° 2845 20° 5529

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación en la vida diaria. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos para mejorar la situación personal o profesional.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.