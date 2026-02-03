En esta noticia

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6107 - Revolver

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

 1°6107 11°5049
 0840  12°1684
 3°8537 13°3634 
 8256  14°9996 
 4639  15°0460 
 6°6490  16°1084
 1854  17°1916 
 2736  18°0943 
 9774  19°9728 
 10°0336 20°1617 

Te puede interesar

Hallazgo del siglo: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones amenazantes.

Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que es momento de expresar emociones ocultas o de protegerse de influencias externas negativas.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Murieron los enchufes: el innovador invento que no requiere mano de obra para ser instalado y es más eficiente