En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4052 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

1° 4052 11° 6966 2° 3201 12° 4179 3° 1707 13° 3117 4° 8682 14° 5170 5° 7212 15° 1638 6° 3125 16° 9282 7° 2723 17° 5541 8° 2440 18° 8241 9° 5113 19° 5439 10° 1893 20° 9748

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.