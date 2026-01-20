En esta noticia

En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4052 - Madre e hijo

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero

 1°4052 11°6966
 3201  12°4179
 3°1707 13°3117 
 8682  14°5170 
 7212  15°1638 
 6°3125  16°9282
 2723  17°5541 
 2440  18°8241 
 5113  19°5439 
 10°1893 20°9748 

Te puede interesar

Así será el nuevo Metrobús que inaugurarán en la Ciudad: estará en la zona más concurrida y desbloqueará el tránsito

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.

Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento