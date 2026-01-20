En este lunes, 19 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4052 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 19 de enero
|1°
|4052
|11°
|6966
|2°
|3201
|12°
|4179
|3°
|1707
|13°
|3117
|4°
|8682
|14°
|5170
|5°
|7212
|15°
|1638
|6°
|3125
|16°
|9282
|7°
|2723
|17°
|5541
|8°
|2440
|18°
|8241
|9°
|5113
|19°
|5439
|10°
|1893
|20°
|9748
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional que existe entre ellos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de protección, cuidado y apoyo en la vida del soñador.
Además, puede representar aspectos de la propia infancia o la relación con la figura materna. También puede indicar un deseo de nutrir y cuidar a otros, o la búsqueda de un equilibrio entre la independencia y la dependencia emocional.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.