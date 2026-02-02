En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6682 - La Pelea
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero
|1°
|6682
|11°
|6369
|2°
|6537
|12°
|7751
|3°
|6343
|13°
|7861
|4°
|2166
|14°
|5635
|5°
|0753
|15°
|2824
|6°
|3177
|16°
|1582
|7°
|0940
|17°
|1846
|8°
|1153
|18°
|5019
|9°
|6825
|19°
|3530
|10°
|9656
|20°
|7578
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.
Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.