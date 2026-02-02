En esta noticia

En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6682 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

 1°6682 11°6369
 6537  12°7751
 3°6343 13°7861 
 2166  14°5635 
 0753  15°2824 
 6°3177  16°1582
 0940  17°1846 
 1153  18°5019 
 6825  19°3530 
 10°9656 20°7578 

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.

Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

