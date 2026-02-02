En este lunes, 2 de febrero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6682 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 2 de febrero

1° 6682 11° 6369 2° 6537 12° 7751 3° 6343 13° 7861 4° 2166 14° 5635 5° 0753 15° 2824 6° 3177 16° 1582 7° 0940 17° 1846 8° 1153 18° 5019 9° 6825 19° 3530 10° 9656 20° 7578

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.

Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.