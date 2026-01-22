En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1269 (Vicios) y las letras son: D F F Y.

 1°1269 11°4577 
 9773  12°7230
 3°8256  13°4102 
 5284  14°7842 
 9627  15°0714 
 6°7135  16°5866
 8408  17°4783 
 9486  18°5843 
 5488  19°4746 
 10°9048  20°0676 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 6725 - Gallina.

 1°6725 11°2199 
 5564   12°5751
 3°2078  13°4447 
 7661  14°8034 
 1055  15°4144 
 6°7967  16°4513
 8566  17°9716 
 2637  18°3037 
 9671  19°6717 
 10°2138  20°9812 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar aspectos de nuestra vida que nos están afectando de manera perjudicial.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión sobre nuestras decisiones y su impacto en nuestro bienestar emocional y físico.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.