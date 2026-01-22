Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1269 (Vicios) y las letras son: D F F Y.

1° 1269 11° 4577 2° 9773 12° 7230 3° 8256 13° 4102 4° 5284 14° 7842 5° 9627 15° 0714 6° 7135 16° 5866 7° 8408 17° 4783 8° 9486 18° 5843 9° 5488 19° 4746 10° 9048 20° 0676

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 6725 - Gallina.

1° 6725 11° 2199 2° 5564 12° 5751 3° 2078 13° 4447 4° 7661 14° 8034 5° 1055 15° 4144 6° 7967 16° 4513 7° 8566 17° 9716 8° 2637 18° 3037 9° 9671 19° 6717 10° 2138 20° 9812

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar aspectos de nuestra vida que nos están afectando de manera perjudicial.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión sobre nuestras decisiones y su impacto en nuestro bienestar emocional y físico.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.