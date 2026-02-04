En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9437 (El Dentista) y las letras son: O J L M.

 1°9437 11°3644 
 3043  12°9892
 3°2105  13°8611 
 5349  14°6879 
 6361  15°2085 
 6°6528  16°6900
 9017  17°4681 
 4904  18°2249 
 0450  19°3261 
 10°1134  20°1697 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 9510 - La Leche.

 1°9510 11°8496 
 1755   12°4043
 3°2421  13°1829 
 4740  14°8727 
 3251  15°9990 
 6°3718  16°2582
 5036  17°3121 
 2523  18°8878 
 2741  19°7306 
 10°2084  20°6692 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir apoyo emocional o físico en la vida del soñador, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.