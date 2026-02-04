Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9437 (El Dentista) y las letras son: O J L M.

1° 9437 11° 3644 2° 3043 12° 9892 3° 2105 13° 8611 4° 5349 14° 6879 5° 6361 15° 2085 6° 6528 16° 6900 7° 9017 17° 4681 8° 4904 18° 2249 9° 0450 19° 3261 10° 1134 20° 1697

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 9510 - La Leche.

1° 9510 11° 8496 2° 1755 12° 4043 3° 2421 13° 1829 4° 4740 14° 8727 5° 3251 15° 9990 6° 3718 16° 2582 7° 5036 17° 3121 8° 2523 18° 8878 9° 2741 19° 7306 10° 2084 20° 6692

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir apoyo emocional o físico en la vida del soñador, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia.

Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.