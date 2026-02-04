En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 9437 (El Dentista) y las letras son: O J L M.
|1°
|9437
|11°
|3644
|2°
|3043
|12°
|9892
|3°
|2105
|13°
|8611
|4°
|5349
|14°
|6879
|5°
|6361
|15°
|2085
|6°
|6528
|16°
|6900
|7°
|9017
|17°
|4681
|8°
|4904
|18°
|2249
|9°
|0450
|19°
|3261
|10°
|1134
|20°
|1697
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 3 de febrero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 9510 - La Leche.
|1°
|9510
|11°
|8496
|2°
|1755
|12°
|4043
|3°
|2421
|13°
|1829
|4°
|4740
|14°
|8727
|5°
|3251
|15°
|9990
|6°
|3718
|16°
|2582
|7°
|5036
|17°
|3121
|8°
|2523
|18°
|8878
|9°
|2741
|19°
|7306
|10°
|2084
|20°
|6692
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.
Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.
¿Qué significa soñar con la leche?
Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir apoyo emocional o físico en la vida del soñador, así como el deseo de volver a lo básico y a la infancia.
Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro.