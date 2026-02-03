En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4919 (Pescado) y las letras son: I D G X.

 1°4919 11°3631 
 8214  12°5568
 3°9097  13°6875 
 5325  14°5109 
 6739  15°4853 
 6°2213  16°4658
 8642  17°9655 
 8087  18°7932 
 7610  19°8186 
 10°7797  20°8473 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 9295 - Anteojos.

 1°9295 11°7827 
 3190   12°3433
 3°0515  13°1896 
 1342  14°7561 
 3573  15°3067 
 6°5446  16°5450
 7555  17°7350 
 0200  18°5027 
 1032  19°8975 
 10°1634  20°5566 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser un indicativo de que el soñador necesita explorar sus sentimientos más profundos o enfrentar situaciones que ha estado evitando.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la sabiduría y el conocimiento. Puede ser un indicativo de que el soñador debe prestar atención a los detalles y a la información que lo rodea para tomar decisiones más informadas.