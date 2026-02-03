Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4919 (Pescado) y las letras son: I D G X.

1° 4919 11° 3631 2° 8214 12° 5568 3° 9097 13° 6875 4° 5325 14° 5109 5° 6739 15° 4853 6° 2213 16° 4658 7° 8642 17° 9655 8° 8087 18° 7932 9° 7610 19° 8186 10° 7797 20° 8473

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 2 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 2 de febrero. A la cabeza salió el número 9295 - Anteojos.

1° 9295 11° 7827 2° 3190 12° 3433 3° 0515 13° 1896 4° 1342 14° 7561 5° 3573 15° 3067 6° 5446 16° 5450 7° 7555 17° 7350 8° 0200 18° 5027 9° 1032 19° 8975 10° 1634 20° 5566

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser un indicativo de que el soñador necesita explorar sus sentimientos más profundos o enfrentar situaciones que ha estado evitando.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la sabiduría y el conocimiento. Puede ser un indicativo de que el soñador debe prestar atención a los detalles y a la información que lo rodea para tomar decisiones más informadas.