Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 7 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4805 (Gato) y las letras son: E J K N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 7 de febrero. A la cabeza salió el número 2602 - Niño. Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la feminidad y la conexión con el mundo espiritual, lo que puede indicar que el soñador está en sintonía con sus emociones y su instinto. Además, los gatos en los sueños pueden reflejar la curiosidad y la adaptabilidad. Si el gato en el sueño es amigable, puede sugerir que el soñador está en un buen lugar emocionalmente, mientras que un gato agresivo podría señalar conflictos internos o problemas en las relaciones. Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la creatividad. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de volver a tiempos más simples o de reconectar con aspectos olvidados de uno mismo. Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades o el inicio de un proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y nutrir esos aspectos en nuestra vida.