El movimiento había sido anticipado en exclusiva por El Cronista y esta semana comenzó a tomar cuerpo. La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó el proceso para avanzar en tres semanas con dos novedosos instrumentos financieros para capturar más dólares del colchón. Es sabido que la Ley de Inocencia Fiscal todavía no se reflejó en un aluvión de dólares en las cuentas de los bancos ni en el mercado de capitales, tal como desearía el Gobierno para poder fortalecer reservas y movilizar el crédito productivo.