En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6102 (Niño) y las letras son: S V W Z.

 1°6102 11°0945 
 8517  12°1506
 3°2749  13°3728 
 1836  14°6674 
 5326  15°0139 
 6°5543  16°7787
 5352  17°7124 
 9325  18°7185 
 6759  19°2626 
 10°0070  20°7921 

Te puede interesar

Despega el avión de combate más fuerte del mundo: domina los cielos y es el orgullo de una nación

Te puede interesar

Abrió el parque acuático más grande del país: tiene 30 toboganes y más de 50 atracciones

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 4321 - Mujer.

 1°4321 11°7892 
 5794   12°0709
 3°0524  13°4823 
 7094  14°1408 
 4903  15°3199 
 6°7756  16°1657
 8199  17°1112 
 7683  18°5641 
 8870  19°5810 
 10°4259  20°2534 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Cuántos huevos se pueden comer por día y cuál es la mejor forma de cocinarlos para aprovechar todos los nutrientes

Te puede interesar

Tras 20 años en construcción, buscan terminar una autopista esencial que conectará Buenos Aires de norte a sur

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.

Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.