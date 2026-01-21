Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6102 (Niño) y las letras son: S V W Z.

1° 6102 11° 0945 2° 8517 12° 1506 3° 2749 13° 3728 4° 1836 14° 6674 5° 5326 15° 0139 6° 5543 16° 7787 7° 5352 17° 7124 8° 9325 18° 7185 9° 6759 19° 2626 10° 0070 20° 7921

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 4321 - Mujer.

1° 4321 11° 7892 2° 5794 12° 0709 3° 0524 13° 4823 4° 7094 14° 1408 5° 4903 15° 3199 6° 7756 16° 1657 7° 8199 17° 1112 8° 7683 18° 5641 9° 8870 19° 5810 10° 4259 20° 2534

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con las mujeres en su vida, así como las emociones y sentimientos asociados a ellas.

Además, la mujer en el sueño puede representar una figura materna o una guía espiritual, sugiriendo la necesidad de apoyo emocional o consejo. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.