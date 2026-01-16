Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0178 (Ramera) y las letras son: I D Q W.

1° 0178 11° 5077 2° 9617 12° 3677 3° 7196 13° 5971 4° 0544 14° 6780 5° 5259 15° 0559 6° 4224 16° 0031 7° 7565 17° 7445 8° 0322 18° 7476 9° 0812 19° 6517 10° 8026 20° 0584

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 4455 - La Música.

1° 4455 11° 7146 2° 7593 12° 4168 3° 5447 13° 8423 4° 7412 14° 2118 5° 5556 15° 2712 6° 2374 16° 2434 7° 0766 17° 7934 8° 1404 18° 2009 9° 0850 19° 8328 10° 7951 20° 7846

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales y morales.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.