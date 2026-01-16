En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0178 (Ramera) y las letras son: I D Q W.

 1°0178 11°5077 
 9617  12°3677
 3°7196  13°5971 
 0544  14°6780 
 5259  15°0559 
 6°4224  16°0031
 7565  17°7445 
 0322  18°7476 
 0812  19°6517 
 10°8026  20°0584 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 4455 - La Música.

 1°4455 11°7146 
 7593   12°4168
 3°5447  13°8423 
 7412  14°2118 
 5556  15°2712 
 6°2374  16°2434
 0766  17°7934 
 1404  18°2009 
 0850  19°8328 
 10°7951  20°7846 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida diaria.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales y morales.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de felicidad o que anhela experiencias placenteras y significativas en su vida cotidiana.