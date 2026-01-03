Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5122 (Loco) y las letras son: P Q V W.

1° 5122 11° 5530 2° 5813 12° 8203 3° 4775 13° 3700 4° 5916 14° 9525 5° 2187 15° 7695 6° 5113 16° 4682 7° 2026 17° 3502 8° 4925 18° 9907 9° 8319 19° 9796 10° 9504 20° 9795

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1533 - Cristo.

1° 1533 11° 4189 2° 0878 12° 7649 3° 4785 13° 9233 4° 9651 14° 0060 5° 8533 15° 4186 6° 2539 16° 6319 7° 2079 17° 9684 8° 6974 18° 6392 9° 0380 19° 5632 10° 8567 20° 7691

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin miedo al juicio ajeno.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una etapa de transformación. Puede indicar que es momento de dejar atrás viejas creencias y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.