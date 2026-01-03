En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5122 (Loco) y las letras son: P Q V W.
|1°
|5122
|11°
|5530
|2°
|5813
|12°
|8203
|3°
|4775
|13°
|3700
|4°
|5916
|14°
|9525
|5°
|2187
|15°
|7695
|6°
|5113
|16°
|4682
|7°
|2026
|17°
|3502
|8°
|4925
|18°
|9907
|9°
|8319
|19°
|9796
|10°
|9504
|20°
|9795
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 3 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1533 - Cristo.
|1°
|1533
|11°
|4189
|2°
|0878
|12°
|7649
|3°
|4785
|13°
|9233
|4°
|9651
|14°
|0060
|5°
|8533
|15°
|4186
|6°
|2539
|16°
|6319
|7°
|2079
|17°
|9684
|8°
|6974
|18°
|6392
|9°
|0380
|19°
|5632
|10°
|8567
|20°
|7691
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin miedo al juicio ajeno.
Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una etapa de transformación. Puede indicar que es momento de dejar atrás viejas creencias y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.