Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5122 (Loco) y las letras son: P Q V W.

 1°5122 11°5530 
 5813  12°8203
 3°4775  13°3700 
 5916  14°9525 
 2187  15°7695 
 6°5113  16°4682
 2026  17°3502 
 4925  18°9907 
 8319  19°9796 
 10°9504  20°9795 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 3 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 3 de enero. A la cabeza salió el número 1533 - Cristo.

 1°1533 11°4189 
 0878   12°7649
 3°4785  13°9233 
 9651  14°0060 
 8533  15°4186 
 6°2539  16°6319
 2079  17°9684 
 6974  18°6392 
 0380  19°5632 
 10°8567  20°7691 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de romper con las normas y explorar nuevas posibilidades sin miedo al juicio ajeno.

Además, el Loco en los sueños puede representar un nuevo comienzo o una etapa de transformación. Puede indicar que es momento de dejar atrás viejas creencias y abrazar el cambio con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, soñar con Cristo puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria, así como un llamado a vivir de acuerdo con valores más elevados.