Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 17 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2422 (Loco) y las letras son: A U W X.

 1°2422 11°7682 
 3221  12°3557
 3°1456  13°1984 
 2218  14°1597 
 7737  15°8629 
 6°1279  16°2682
 3836  17°1989 
 3103  18°7236 
 1689  19°0096 
 10°1170  20°2471 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 17 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 17 de enero. A la cabeza salió el número 4179 - Ladrón.

 1°4179 11°2900 
 3983   12°4414
 3°4640  13°1742 
 3258  14°9058 
 3694  15°7426 
 6°6921  16°2011
 1546  17°7225 
 1394  18°8145 
 2538  19°1590 
 10°5839  20°0631 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida cotidiana.