Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 17 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2422 (Loco) y las letras son: A U W X.

1° 2422 11° 7682 2° 3221 12° 3557 3° 1456 13° 1984 4° 2218 14° 1597 5° 7737 15° 8629 6° 1279 16° 2682 7° 3836 17° 1989 8° 3103 18° 7236 9° 1689 19° 0096 10° 1170 20° 2471

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 17 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 17 de enero. A la cabeza salió el número 4179 - Ladrón.

1° 4179 11° 2900 2° 3983 12° 4414 3° 4640 13° 1742 4° 3258 14° 9058 5° 3694 15° 7426 6° 6921 16° 2011 7° 1546 17° 7225 8° 1394 18° 8145 9° 2538 19° 1590 10° 5839 20° 0631

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que falta o se ha perdido en la vida cotidiana.