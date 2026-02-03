Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6959 (Las Plantas) y las letras son: O H T Z.

1° 6959 11° 6093 2° 5990 12° 8335 3° 9368 13° 2202 4° 4729 14° 6000 5° 7003 15° 9717 6° 2446 16° 3770 7° 8792 17° 4995 8° 2544 18° 8392 9° 3205 19° 8573 10° 0133 20° 3150

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 0859 - Las Plantas.

1° 0859 11° 0821 2° 0636 12° 9351 3° 8645 13° 8999 4° 5579 14° 0098 5° 6157 15° 3433 6° 2779 16° 0736 7° 3702 17° 2882 8° 0190 18° 4842 9° 2560 19° 8838 10° 7118 20° 5375

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.

