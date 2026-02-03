En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6959 (Las Plantas) y las letras son: O H T Z.

 1°6959 11°6093 
 5990  12°8335
 3°9368  13°2202 
 4729  14°6000 
 7003  15°9717 
 6°2446  16°3770
 8792  17°4995 
 2544  18°8392 
 3205  19°8573 
 10°0133  20°3150 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 3 de febrero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 0859 - Las Plantas.

 1°0859 11°0821 
 0636   12°9351
 3°8645  13°8999 
 5579  14°0098 
 6157  15°3433 
 6°2779  16°0736
 3702  17°2882 
 0190  18°4842 
 2560  19°8838 
 10°7118  20°5375 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.

