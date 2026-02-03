En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 3 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6959 (Las Plantas) y las letras son: O H T Z.
|1°
|6959
|11°
|6093
|2°
|5990
|12°
|8335
|3°
|9368
|13°
|2202
|4°
|4729
|14°
|6000
|5°
|7003
|15°
|9717
|6°
|2446
|16°
|3770
|7°
|8792
|17°
|4995
|8°
|2544
|18°
|8392
|9°
|3205
|19°
|8573
|10°
|0133
|20°
|3150
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 3 de febrero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 3 de febrero. A la cabeza salió el número 0859 - Las Plantas.
|1°
|0859
|11°
|0821
|2°
|0636
|12°
|9351
|3°
|8645
|13°
|8999
|4°
|5579
|14°
|0098
|5°
|6157
|15°
|3433
|6°
|2779
|16°
|0736
|7°
|3702
|17°
|2882
|8°
|0190
|18°
|4842
|9°
|2560
|19°
|8838
|10°
|7118
|20°
|5375
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.
Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.