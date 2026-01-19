En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9385 (Linterna) y las letras son: E K M Y.

 1°9385 11°8273 
 6990  12°2453
 3°8810  13°0312 
 5512  14°3532 
 8688  15°2268 
 6°8779  16°5245
 1924  17°4845 
 1593  18°9858 
 6276  19°9825 
 10°5129  20°9843 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 8224 - Caballo.

 1°8224 11°5846 
 4557   12°5682
 3°1970  13°7508 
 3674  14°9326 
 9769  15°6271 
 6°2083  16°7258
 9238  17°5166 
 9601  18°2212 
 1638  19°7821 
 10°5425  20°3714 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en el sueño puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida del soñador. Indica un deseo de descubrir verdades internas y de enfrentar miedos o dudas que han permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre ambos aspectos.