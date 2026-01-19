Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9385 (Linterna) y las letras son: E K M Y.

1° 9385 11° 8273 2° 6990 12° 2453 3° 8810 13° 0312 4° 5512 14° 3532 5° 8688 15° 2268 6° 8779 16° 5245 7° 1924 17° 4845 8° 1593 18° 9858 9° 6276 19° 9825 10° 5129 20° 9843

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 8224 - Caballo.

1° 8224 11° 5846 2° 4557 12° 5682 3° 1970 13° 7508 4° 3674 14° 9326 5° 9769 15° 6271 6° 2083 16° 7258 7° 9238 17° 5166 8° 9601 18° 2212 9° 1638 19° 7821 10° 5425 20° 3714

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna en el sueño puede representar la iluminación de aspectos ocultos de la personalidad o de la vida del soñador. Indica un deseo de descubrir verdades internas y de enfrentar miedos o dudas que han permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre ambos aspectos.