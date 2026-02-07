Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 6 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3438 (Piedras) y las letras son: C N S T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 6 de febrero. A la cabeza salió el número 2329 - San Pedro. Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está buscando una base firme en su vida o que está enfrentando desafíos que requieren fortaleza y determinación. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de las propias creencias y valores.