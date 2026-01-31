Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5045 (El Vino) y las letras son: A K Q T.

1° 5045 11° 3684 2° 3856 12° 6804 3° 4912 13° 6361 4° 5178 14° 0906 5° 0713 15° 9170 6° 5342 16° 6848 7° 3675 17° 7091 8° 2515 18° 2133 9° 0997 19° 8228 10° 4285 20° 8176

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 6665 - El Cazador.

1° 6665 11° 8333 2° 8344 12° 8394 3° 8954 13° 6478 4° 6217 14° 0639 5° 5963 15° 3568 6° 0213 16° 5467 7° 8275 17° 7986 8° 1097 18° 6890 9° 8659 19° 2845 10° 2863 20° 0560

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con enfoque y valentía, enfrentando los desafíos que se presenten en el camino.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes equilibrar tus deseos con la lógica para tomar decisiones acertadas en tu vida.