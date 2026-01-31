En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5045 (El Vino) y las letras son: A K Q T.

 1°5045 11°3684 
 3856  12°6804
 3°4912  13°6361 
 5178  14°0906 
 0713  15°9170 
 6°5342  16°6848
 3675  17°7091 
 2515  18°2133 
 0997  19°8228 
 10°4285  20°8176 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 30 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 6665 - El Cazador.

 1°6665 11°8333 
 8344   12°8394
 3°8954  13°6478 
 6217  14°0639 
 5963  15°3568 
 6°0213  16°5467
 8275  17°7986 
 1097  18°6890 
 8659  19°2845 
 10°2863  20°0560 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.

Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con enfoque y valentía, enfrentando los desafíos que se presenten en el camino.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes equilibrar tus deseos con la lógica para tomar decisiones acertadas en tu vida.