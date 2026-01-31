En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5045 (El Vino) y las letras son: A K Q T.
|1°
|5045
|11°
|3684
|2°
|3856
|12°
|6804
|3°
|4912
|13°
|6361
|4°
|5178
|14°
|0906
|5°
|0713
|15°
|9170
|6°
|5342
|16°
|6848
|7°
|3675
|17°
|7091
|8°
|2515
|18°
|2133
|9°
|0997
|19°
|8228
|10°
|4285
|20°
|8176
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 30 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 30 de enero. A la cabeza salió el número 6665 - El Cazador.
|1°
|6665
|11°
|8333
|2°
|8344
|12°
|8394
|3°
|8954
|13°
|6478
|4°
|6217
|14°
|0639
|5°
|5963
|15°
|3568
|6°
|0213
|16°
|5467
|7°
|8275
|17°
|7986
|8°
|1097
|18°
|6890
|9°
|8659
|19°
|2845
|10°
|2863
|20°
|0560
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración, la alegría y la abundancia en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de los placeres de la vida, así como de compartir con amigos y seres queridos.
Por otro lado, el vino también puede representar la indulgencia y el deseo de escapar de la realidad. Si en el sueño el vino está asociado con excesos, puede ser una advertencia sobre la necesidad de moderación y el cuidado de las relaciones personales.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con enfoque y valentía, enfrentando los desafíos que se presenten en el camino.
Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes equilibrar tus deseos con la lógica para tomar decisiones acertadas en tu vida.