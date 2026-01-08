En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7739 (Lluvia) y las letras son: I I Q T.

 1°7739 11°5091 
 5773  12°6352
 3°3804  13°7130 
 4202  14°9032 
 0051  15°0864 
 6°4105  16°9852
 4016  17°4862 
 1212  18°7958 
 9245  19°3000 
 10°9079  20°2186 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 4578 - Ramera.

 1°4578 11°4692 
 5466   12°4575
 3°8947  13°9516 
 8611  14°4295 
 1714  15°8513 
 6°3868  16°7191
 1763  17°4284 
 2870  18°0888 
 7650  19°0338 
 10°4766  20°7069 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida cotidiana.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de gratificación personal. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales y morales.