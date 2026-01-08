En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7739 (Lluvia) y las letras son: I I Q T.
|1°
|7739
|11°
|5091
|2°
|5773
|12°
|6352
|3°
|3804
|13°
|7130
|4°
|4202
|14°
|9032
|5°
|0051
|15°
|0864
|6°
|4105
|16°
|9852
|7°
|4016
|17°
|4862
|8°
|1212
|18°
|7958
|9°
|9245
|19°
|3000
|10°
|9079
|20°
|2186
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 7 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 4578 - Ramera.
|1°
|4578
|11°
|4692
|2°
|5466
|12°
|4575
|3°
|8947
|13°
|9516
|4°
|8611
|14°
|4295
|5°
|1714
|15°
|8513
|6°
|3868
|16°
|7191
|7°
|1763
|17°
|4284
|8°
|2870
|18°
|0888
|9°
|7650
|19°
|0338
|10°
|4766
|20°
|7069
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida cotidiana.
Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de gratificación personal. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales y morales.