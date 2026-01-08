Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 7739 (Lluvia) y las letras son: I I Q T.

1° 7739 11° 5091 2° 5773 12° 6352 3° 3804 13° 7130 4° 4202 14° 9032 5° 0051 15° 0864 6° 4105 16° 9852 7° 4016 17° 4862 8° 1212 18° 7958 9° 9245 19° 3000 10° 9079 20° 2186

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 4578 - Ramera.

1° 4578 11° 4692 2° 5466 12° 4575 3° 8947 13° 9516 4° 8611 14° 4295 5° 1714 15° 8513 6° 3868 16° 7191 7° 1763 17° 4284 8° 2870 18° 0888 9° 7650 19° 0338 10° 4766 20° 7069

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida cotidiana.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de gratificación personal. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales y morales.