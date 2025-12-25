Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7631 (La Luz) y las letras son: E B C Z.

1° 7631 11° 8564 2° 5035 12° 3141 3° 4925 13° 5750 4° 0170 14° 7116 5° 6280 15° 9854 6° 9614 16° 6845 7° 5683 17° 1535 8° 2411 18° 0625 9° 3372 19° 6382 10° 6717 20° 0633

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 24 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 24 de diciembre. A la cabeza salió el número 4257 - El Jorobado.

1° 4257 11° 6304 2° 2829 12° 9628 3° 6923 13° 3220 4° 7450 14° 7929 5° 6166 15° 8117 6° 8657 16° 3907 7° 0841 17° 5009 8° 3517 18° 5448 9° 7458 19° 9443 10° 6114 20° 8863

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de incertidumbre, sugiriendo que hay un camino positivo por delante.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la percepción de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la autoaceptación.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de enfrentar y superar dificultades. Este personaje puede ser un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para encontrar la fortaleza interior y la resiliencia.