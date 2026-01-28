En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1073 (Hospital) y las letras son: A B D T.

 1°1073 11°9066 
 2375  12°3845
 3°1668  13°1224 
 3676  14°3916 
 0176  15°3891 
 6°3298  16°0043
 7983  17°3687 
 1939  18°5790 
 0587  19°5295 
 10°5838  20°1091 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 9597 - Mesa.

 1°9597 11°4663 
 7127   12°6554
 3°6362  13°5828 
 0357  14°9009 
 6223  15°2375 
 6°7271  16°5444
 3957  17°0515 
 7049  18°8208 
 0483  19°6324 
 10°6847  20°9125 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede indicar que el soñador está en un proceso de sanación personal o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y reflexión profunda.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está llena de comida o elementos, puede indicar abundancia y satisfacción en el entorno familiar o social del soñador.