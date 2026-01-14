En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0341 (El Cuchillo) y las letras son: I U L P.

 1°0341 11°2709 
 0309  12°7655
 3°7044  13°8507 
 2094  14°9669 
 1868  15°0052 
 6°3194  16°2704
 8830  17°8462 
 8695  18°0297 
 8900  19°6651 
 10°0247  20°2965 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 7600 - Huevos.

 1°7600 11°4730 
 1127   12°8578
 3°5262  13°8473 
 7060  14°4873 
 2067  15°6816 
 6°2885  16°1458
 4955  17°9104 
 7383  18°8244 
 2885  19°1196 
 10°9850  20°4546 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.