Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0341 (El Cuchillo) y las letras son: I U L P.

1° 0341 11° 2709 2° 0309 12° 7655 3° 7044 13° 8507 4° 2094 14° 9669 5° 1868 15° 0052 6° 3194 16° 2704 7° 8830 17° 8462 8° 8695 18° 0297 9° 8900 19° 6651 10° 0247 20° 2965

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 7600 - Huevos.

1° 7600 11° 4730 2° 1127 12° 8578 3° 5262 13° 8473 4° 7060 14° 4873 5° 2067 15° 6816 6° 2885 16° 1458 7° 4955 17° 9104 8° 7383 18° 8244 9° 2885 19° 1196 10° 9850 20° 4546

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.