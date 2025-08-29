Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Nocturna: las cifras ganadoras del jueves 28 de agosto
Estos son los números ganadores del sorteo de la nocturna en la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 28 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 2556 (La Caída) y las letras son: C D Q Q.
|1°
|2556
|11°
|1404
|2°
|5911
|12°
|4348
|3°
|6150
|13°
|3971
|4°
|5676
|14°
|3350
|5°
|6688
|15°
|8589
|6°
|6144
|16°
|3083
|7°
|9610
|17°
|1172
|8°
|7220
|18°
|2915
|9°
|5225
|19°
|8559
|10°
|6305
|20°
|7205
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 28 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 28 de agosto. A la cabeza salió el número 2262 - Inundación.
|1°
|2262
|11°
|8215
|2°
|3243
|12°
|8935
|3°
|0990
|13°
|6134
|4°
|5669
|14°
|1501
|5°
|0049
|15°
|6960
|6°
|5610
|16°
|1629
|7°
|0188
|17°
|9475
|8°
|6306
|18°
|4924
|9°
|2589
|19°
|5529
|10°
|2512
|20°
|2605
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.
Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.
Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.

