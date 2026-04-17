La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 16 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 3476 (Las Llamas) y las letras son: I D T T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 16 de abril. A la cabeza salió el número 5598 - Lavandera. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador. Además, las llamas pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación. Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles en tu vida. Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos que realizas para mantener tu vida en orden y armonía están siendo reconocidos y valorados.