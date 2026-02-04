Este martes, 3 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8650 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 3 de febrero
|1°
|8650
|11°
|7107
|2°
|8777
|12°
|7817
|3°
|3609
|13°
|3241
|4°
|4130
|14°
|3669
|5°
|5642
|15°
|3050
|6°
|6741
|16°
|0591
|7°
|4240
|17°
|3453
|8°
|9563
|18°
|1387
|9°
|1091
|19°
|8453
|10°
|1957
|20°
|9017
¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.
Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.