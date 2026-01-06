Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6846 - Tomates
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero
|1°
|6846
|11°
|0567
|2°
|1436
|12°
|7571
|3°
|1240
|13°
|3188
|4°
|6948
|14°
|5914
|5°
|7289
|15°
|0351
|6°
|5994
|16°
|3761
|7°
|5895
|17°
|5042
|8°
|6373
|18°
|9440
|9°
|9916
|19°
|8411
|10°
|7513
|20°
|3674
¿Qué significa soñar con Tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.