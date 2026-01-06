Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6846 - Tomates

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero

1° 6846 11° 0567 2° 1436 12° 7571 3° 1240 13° 3188 4° 6948 14° 5914 5° 7289 15° 0351 6° 5994 16° 3761 7° 5895 17° 5042 8° 6373 18° 9440 9° 9916 19° 8411 10° 7513 20° 3674

¿Qué significa soñar con Tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades.

Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar de uno mismo y de los demás.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.