Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2107 - Revolver
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero
|1°
|2107
|11°
|9764
|2°
|8048
|12°
|5632
|3°
|6479
|13°
|2490
|4°
|5432
|14°
|7595
|5°
|0267
|15°
|1555
|6°
|8270
|16°
|9124
|7°
|0230
|17°
|0103
|8°
|9380
|18°
|6727
|9°
|9429
|19°
|2248
|10°
|0249
|20°
|2386
¿Qué significa soñar con Revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.
Además, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede indicar que el soñador está enfrentando conflictos internos o externos y busca tomar decisiones firmes para resolverlos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.