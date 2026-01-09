Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2107 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

1° 2107 11° 9764 2° 8048 12° 5632 3° 6479 13° 2490 4° 5432 14° 7595 5° 0267 15° 1555 6° 8270 16° 9124 7° 0230 17° 0103 8° 9380 18° 6727 9° 9429 19° 2248 10° 0249 20° 2386

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede indicar que el soñador está enfrentando conflictos internos o externos y busca tomar decisiones firmes para resolverlos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.