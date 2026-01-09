En esta noticia

Este jueves, 8 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2107 - Revolver

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 8 de enero

 2107 11° 9764 
 2°8048 12° 5632
 3°6479 13° 2490 
 4°5432 14° 7595 
 5°0267 15° 1555 
 6°8270 16° 9124 
 7°0230 17° 0103 
 8°9380 18° 6727 
 9°942919° 2248 
 10°0249 20° 2386 

Te puede interesar

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y elaborado en minutos

¿Qué significa soñar con Revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede indicar que el soñador está enfrentando conflictos internos o externos y busca tomar decisiones firmes para resolverlos.

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano: construirán el puente más extenso de la región que superará al legendario Golden Gate de San Francisco

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

Te puede interesar

Construyen el túnel más anhelado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona