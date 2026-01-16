Este jueves, 15 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3281 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 15 de enero

1° 3281 11° 9179 2° 3218 12° 2337 3° 1765 13° 2662 4° 8305 14° 9023 5° 9729 15° 0551 6° 6790 16° 4909 7° 8928 17° 5040 8° 2767 18° 7123 9° 5370 19° 0892 10° 7093 20° 6406

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o amor en la vida del soñador.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.