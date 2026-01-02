Este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7484 - La Iglesia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 2 de enero
|1°
|7484
|11°
|5050
|2°
|5883
|12°
|7033
|3°
|9647
|13°
|4429
|4°
|8687
|14°
|9826
|5°
|5007
|15°
|4115
|6°
|2102
|16°
|9830
|7°
|9218
|17°
|5081
|8°
|1290
|18°
|8110
|9°
|0974
|19°
|5307
|10°
|7959
|20°
|0604
¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o enfrentando conflictos morales que requieren reflexión y resolución.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.