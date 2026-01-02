Este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7484 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 2 de enero

1° 7484 11° 5050 2° 5883 12° 7033 3° 9647 13° 4429 4° 8687 14° 9826 5° 5007 15° 4115 6° 2102 16° 9830 7° 9218 17° 5081 8° 1290 18° 8110 9° 0974 19° 5307 10° 7959 20° 0604

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o enfrentando conflictos morales que requieren reflexión y resolución.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.