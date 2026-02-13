Este viernes, 13 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención urgente. Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. El fuego tiene el poder de destruir, pero también de purificar, lo que sugiere que el soñador podría estar atravesando un proceso de renovación personal. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.