Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5415 - Niña Bonita
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero
|1°
|5415
|11°
|8675
|2°
|5806
|12°
|8533
|3°
|0549
|13°
|5835
|4°
|9823
|14°
|5460
|5°
|3351
|15°
|1246
|6°
|7715
|16°
|3843
|7°
|1404
|17°
|1797
|8°
|8364
|18°
|3614
|9°
|1649
|19°
|1977
|10°
|7276
|20°
|6563
¿Qué significa soñar con Niña Bonita?
Soñar con la Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la belleza y la inocencia en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, la figura de la Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este tipo de sueño invita a explorar aspectos de uno mismo que han sido olvidados o reprimidos, fomentando la autoexpresión y la alegría.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.