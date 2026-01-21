Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3098 - Lavandera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

1° 3098 11° 1159 2° 8639 12° 2764 3° 5285 13° 9639 4° 3258 14° 8550 5° 3401 15° 4576 6° 2196 16° 9858 7° 0880 17° 9924 8° 5636 18° 9078 9° 2719 19° 6030 10° 1307 20° 4840

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con la Lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo.

Además, la figura de la Lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para lograr metas personales o profesionales y que esos esfuerzos pronto darán frutos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.