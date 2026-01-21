En esta noticia
Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3098 - Lavandera
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero
|1°
|3098
|11°
|1159
|2°
|8639
|12°
|2764
|3°
|5285
|13°
|9639
|4°
|3258
|14°
|8550
|5°
|3401
|15°
|4576
|6°
|2196
|16°
|9858
|7°
|0880
|17°
|9924
|8°
|5636
|18°
|9078
|9°
|2719
|19°
|6030
|10°
|1307
|20°
|4840
¿Qué significa soñar con Lavandera?
Soñar con la Lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo.
Además, la figura de la Lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para lograr metas personales o profesionales y que esos esfuerzos pronto darán frutos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.