En esta noticia

Este miércoles, 21 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3098 - Lavandera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 21 de enero

 3098 11° 1159 
 2°8639 12° 2764
 3°5285 13° 9639 
 4°3258 14° 8550 
 5°3401 15° 4576 
 6°2196 16° 9858 
 7°0880 17° 9924 
 8°5636 18° 9078 
 9°271919° 6030 
 10°1307 20° 4840 

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con la Lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación y limpieza en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o emociones negativas y buscar un nuevo comienzo.

Además, la figura de la Lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Este sueño puede indicar que se están realizando esfuerzos significativos para lograr metas personales o profesionales y que esos esfuerzos pronto darán frutos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

