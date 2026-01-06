Este martes, 6 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9038 - Piedras

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 6 de enero

1° 9038 11° 0183 2° 1987 12° 9270 3° 0639 13° 2474 4° 9348 14° 3550 5° 2907 15° 5883 6° 7106 16° 5964 7° 8347 17° 7337 8° 1180 18° 8940 9° 9442 19° 5231 10° 6928 20° 6378

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.

Por otro lado, las piedras también pueden representar cargas emocionales o situaciones difíciles que el soñador debe superar. En este contexto, el sueño puede ser una invitación a liberar esas pesadas cargas y buscar un camino más ligero.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.