Este martes, 6 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9038 - Piedras
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 6 de enero
|1°
|9038
|11°
|0183
|2°
|1987
|12°
|9270
|3°
|0639
|13°
|2474
|4°
|9348
|14°
|3550
|5°
|2907
|15°
|5883
|6°
|7106
|16°
|5964
|7°
|8347
|17°
|7337
|8°
|1180
|18°
|8940
|9°
|9442
|19°
|5231
|10°
|6928
|20°
|6378
¿Qué significa soñar con Piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar la estabilidad y la solidez en la vida del soñador. Estas imágenes oníricas a menudo reflejan la necesidad de construir una base firme o enfrentar obstáculos que requieren fortaleza y determinación.
Por otro lado, las piedras también pueden representar cargas emocionales o situaciones difíciles que el soñador debe superar. En este contexto, el sueño puede ser una invitación a liberar esas pesadas cargas y buscar un camino más ligero.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.