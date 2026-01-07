Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2987 - Piojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero

1° 2987 11° 1722 2° 3248 12° 0405 3° 6474 13° 1214 4° 4159 14° 0637 5° 7575 15° 6289 6° 2537 16° 2823 7° 0672 17° 9145 8° 9429 18° 1474 9° 6877 19° 8865 10° 6530 20° 7714

¿Qué significa soñar con Piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.

Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.