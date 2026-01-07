Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2987 - Piojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero
|1°
|2987
|11°
|1722
|2°
|3248
|12°
|0405
|3°
|6474
|13°
|1214
|4°
|4159
|14°
|0637
|5°
|7575
|15°
|6289
|6°
|2537
|16°
|2823
|7°
|0672
|17°
|9145
|8°
|9429
|18°
|1474
|9°
|6877
|19°
|8865
|10°
|6530
|20°
|7714
¿Qué significa soñar con Piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés.
Además, los piojos en los sueños pueden representar sentimientos de vulnerabilidad o falta de control. Este tipo de sueño puede ser una señal para que examines tus relaciones y te deshagas de lo que te resulta tóxico.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.