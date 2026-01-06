Este martes, 6 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5669 - Vicios
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 6 de enero
|1°
|5669
|11°
|4787
|2°
|2796
|12°
|7633
|3°
|4034
|13°
|5772
|4°
|9145
|14°
|2368
|5°
|5335
|15°
|4825
|6°
|8802
|16°
|7122
|7°
|0633
|17°
|6475
|8°
|9341
|18°
|7582
|9°
|6920
|19°
|5223
|10°
|5724
|20°
|9399
¿Qué significa soñar con Vicios?
Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos. Este tipo de sueño a menudo indica que hay aspectos de tu vida que necesitas reevaluar o cambiar para lograr un equilibrio emocional.
Además, puede ser una señal de que estás lidiando con tentaciones o presiones externas que te llevan a actuar de manera impulsiva. Reflexionar sobre estos sueños puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y saludables en tu vida diaria.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.