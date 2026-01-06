Este martes, 6 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5669 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 6 de enero

1° 5669 11° 4787 2° 2796 12° 7633 3° 4034 13° 5772 4° 9145 14° 2368 5° 5335 15° 4825 6° 8802 16° 7122 7° 0633 17° 6475 8° 9341 18° 7582 9° 6920 19° 5223 10° 5724 20° 9399

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos. Este tipo de sueño a menudo indica que hay aspectos de tu vida que necesitas reevaluar o cambiar para lograr un equilibrio emocional.

Además, puede ser una señal de que estás lidiando con tentaciones o presiones externas que te llevan a actuar de manera impulsiva. Reflexionar sobre estos sueños puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y saludables en tu vida diaria.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.